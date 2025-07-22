СМИ: Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

Американский президент Дональд Трамп решил вывести США из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), ссылаясь на ее антиамериканские и антиизраильские настроения, а также на ее прогрессивные взгляды.

Об этом стало известно The New York Post, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в феврале Трамп приказал провести 90-дневный пересмотр присутствия США в ЮНЕСКО, сделав особый акцент на расследовании любых "антисемитских или антиизраильских настроений внутри организации".

Представитель Белого дома отметил, что после проведения пересмотра американские чиновники выразили возражения относительно политики ЮНЕСКО в области разнообразия, равенства и инклюзивности, а также ее пропалестинской и прокитайской предвзятости.

"Президент Трамп решил вывести США из ЮНЕСКО, которая поддерживает прогрессивные, *******раскольнические культурные и социальные идеи, совершенно не соответствующие здравому смыслу, за который американцы проголосовали в ноябре", – заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Среди недостатков, на которые ссылаются, – публикация ЮНЕСКО "инструментария борьбы с расизмом" в 2023 году и инициатива "Трансформация мужской ментальности" в 2024 году.

Первая из них призвала государства-члены принять "антирасистскую" политику и принять участие в "гонке за первенство" в борьбе за социальную справедливость, отвечая на вопросы об истории расизма в своих юрисдикциях, а затем работая над обеспечением равенства.

В рамках гендерной программы в прошлом году также был опубликован отчет о видеоиграх, в котором рассматривалось, как игры могут "способствовать гендерному равенству".

Также по словам представителя Белого дома, ЮНЕСКО использовала свой Исполнительный комитет для продвижения антиизраильских и антиеврейских мер, включая признание еврейских святых мест "палестинским всемирным наследием".

Кроме того, Пекин является вторым по величине спонсором ЮНЕСКО, а китайские граждане занимают ключевые руководящие должности.

"Китай использует свое влияние на ЮНЕСКО для продвижения глобальных стандартов, которые отвечают интересам Пекина", – заявил представитель администрации.

Отметим, в феврале Трамп издал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека, а также о запрете на будущее финансирование агентства ООН по оказанию помощи сектору Газы.

Еще в 2018 году, во время первого президентства Трампа, США вышли из состава Совета. Тогда Соединенные Штаты обвиняли орган в том, что он является антиизраильским и нуждается в реформировании.

В 2025 году США обвинили Совет ООН по правам человека в предвзятом отношении к Израилю и в том, что он покрывает правительства, которые нарушают права человека.

Это произошло после того, как администрация бывшего президента Джо Байдена приостановила финансирование агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке после сообщений о том, что его сотрудники были причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября.

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