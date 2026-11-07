В минувшие выходные в Молдове произошло событие, которое на первый взгляд кажется незначительным: Гагаузская автономия выбирала своё руководство. Выборы ещё не завершились, впереди второй тур голосования за главу автономии и за большинство местных депутатов.

Парадоксально, но это региональное событие имеет также геополитическое значение.

Дело в том, что Гагаузия – это оплот российского влияния в Молдове. Поддержка Кремля здесь даже существенно выше, чем в Приднестровье.

Но первый тур выборов показал, что традиционные московские инструменты влияния на выборы в Молдове перестали работать даже в самом лояльном к Кремлю регионе. Кандидат Кремля занял второе место и набрал лишь 24,2% (у лидера – 38,4%).

Подробности – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Пощечина из Молдовы. Как выборы в Гагаузии доказали провал старых подходов Кремля. Далее – краткое изложение статьи.

"Гагауз-Ери" – это небольшая автономия в составе унитарной Молдовы. Это само по себе является парадоксом, но так сложилось в начале 1990-х годов под давлением России и лояльных ей сил. В конце концов, можно вспомнить и об унитарной Украине, в составе которой точно так же появилась Автономная республика Крым.

Первый тур выборов башкана Гагаузии продемонстрировал провал кремлевских политтехнологов, выбравших крайне неудачного кандидата – Федора Гагауза.

Едва ли есть сомнения, что россияне выбрали Гагауза исключительно из-за его фамилии. Других преимуществ у него просто нет.

Его провал в первом туре доказал потерю эффективности сети покупки голосов на выборах. Ведь провалились также несколько ключевых для Илана Шора претендентов в местный парламент. Часть из них даже не вышла во второй тур.

Илан Шор – беглый молдавский олигарх, который живет в Москве и выполняет роль агента влияния РФ на молдавскую политику.

Впрочем, Гагаузия не перестала быть пророссийской, а Федор Гагауз по-прежнему имеет шансы на победу во втором туре.

Интересное совпадение: оба участника второго тура выборов башкана Гагаузии имеют опыт работы в правоохранительных органах.

Федор Гагауз до перехода в политику, ещё в конце 90-х и в начале "нулевых", был министром внутренних дел региона. Александр Стояногло в то же время – прокурором региона (и продолжил работать в прокуратуре и в дальнейшем, даже некоторое время пробыл генеральным прокурором).

Лидер первого тура Стояногло получил на 14% больше голосов, чем Гагауз, – 38,4%.

Для многих в этом регионе Стояногло является "слишком прозападным".

Сейчас официальный Кишинев очень надеется, что Стояногло победит.

Потому что это, во-первых, позволит выйти из затянувшегося кризиса в отношениях Гагаузии и центральной власти Молдовы. А во-вторых, окончательное поражение российского кандидата докажет, что влияние России и её денег на выборы осталось в прошлом.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Пощечина из Молдовы. Как выборы в Гагаузии доказали провал старых подходов Кремля.