Спецпредставитель президента США и его зять Джаред Кушнер сообщил, что подготовка к следующему раунду переговоров, гарантии безопасности для Украины и более широкая система обеспечения будущей стабильности в Европе станут главными темами встречи с "коалицией желающих" в четверг.

Об этом Кушнер написал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Кушнер сообщил, что он и Стив Уиткофф отправляются в Берлин, чтобы проконсультироваться с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами на встрече "коалиции желающих".



"Наши приоритеты во время этой поездки – дальнейшее укрепление тесной координации с Украиной и Европой, работа над выработкой единой позиции по ключевым элементам прочного мира, а также совместная подготовка повестки дня и предлагаемого формата следующего раунда многосторонних переговоров", – написал Кушнер.

"Мы также рассмотрим, как важная работа "коалиции желающих" может способствовать формированию послевоенных механизмов безопасности, в частности надежных гарантий для Украины и более широкой системы, которая укрепит стабильность в Европе и снизит риск будущих конфликтов", – добавил он.



Президент США Дональд Трамп, отметил Кушнер, решительно настроен "положить конец этой ужасной войне и установить прочный мир, который сделает всю Европу более безопасной".

Президент Владимир Зеленский заявил 18 ноября, что спецпредставители американского президента Дональда Трампа в Берлине передадут Украине "необходимую" информацию о переговорах президента США, которые проходят в Китае.

Напомним, 15 ноября Кушнер заявил, что в ходе подготовки к новому раунду трехсторонних переговоров появилось несколько новых идей, которые могут либо привести к прорыву, либо перерасти в новые предложения.

Ранее СМИ стало известно о том, что Россия в ходе переговоров в Абу-Даби о прекращении войны против Украины вновь выдвинула требование, чтобы НАТО отвело свои войска на позиции, которые Альянс занимал в 1997 году.