Посольство РФ возмутилось переименованием улицы Сталинграда во французском городке

Посольство России во Франции выразило возмущение решением городка неподалеку от Ниццы изменить название бульвара, который до сих пор назывался в честь Сталинграда.

Как сообщает "Европейская правда", французские СМИ заметили комментарий в Telegram российской дипмиссии.

В посольстве России во Франции заявили о возмущении решением властей городка Дра в северном пригороде Ниццы переименовать бульвар Сталинграда на Рив дю Пайон – дословно "берега Пайона", реки, протекающей через городок. Бульвар пролегает вдоль ее русла.

"Утверждение о том, что Сталинградская битва якобы не имеет никакого значения для Франции – не только неправильно с исторической точки зрения, это аморально и кощунственно в отношении героев, советских солдат, которые своими жизнями заплатили не только за нашу свободу, но и свободу от нацизма всей Европы, включая Францию", – заявили в посольстве.

Как отмечает AFP, мэр города Робер Нарделли сказал, что его заместитель, возможно, "зашла слишком далеко" с предложением переименования, но он все же поддержал решение.

В то же время местные коммунисты раскритиковали решение, заявив, что выглядит, будто муниципалитет был бы не против победы во Второй мировой нацистской Германии.

Напомним, в марте бывший музей Ленина в финском Тампере переименовали в музей российско-финских отношений.

В эстонской столице Таллинне демонтировали советскую символику со здания Центра русской культуры, который тоже получил более нейтральное название.

В родном городе Гитлера переименовали две улицы, названные в честь нацистов.