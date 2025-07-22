Посольство РФ обурилось перейменуванням вулиці Сталінграда у французькому містечку

Посольство Росії у Франції висловило обурення рішенням містечка неподалік Ніцци змінити назву бульвару, що досі називався на честь Сталінграда.

Як повідомляє "Європейська правда", французькі ЗМІ помітили коментар у Telegram російської дипмісії.

У посольстві Росії у Франції заявили про обурення рішенням містечка Дра у північному передмісті Ніцци перейменувати бульвар Сталінграда на Рів дю Пайон – дослівно "береги Пайону", річки, що протікає через містечко. Бульвар пролягає вздовж її русла.

"Твердження про те, що Сталінградська битва буцімто не має ніякого значення для Франції – не тільки неправильно з історичної точки зору, це аморально й блюзнірськи відносно героїв, радянських солдатів, які своїми життями заплатили не лише за нашу свободу, а й свободу від нацизму всієї Європи, включно з Францією", – заявили у посольстві.

Як зазначає AFP, мер містечка Робер Нарделлі сказав, що його заступниця, можливо, "зайшла надто далеко" з пропозицією перейменування, але він все ж підтримав рішення.

Водночас місцеві комуністи розкритикували рішення, заявивши, що виглядає, ніби муніципалітет був би не проти перемоги у Другій світовій нацистської Німеччини.

Нагадаємо, у березні колишній музей Леніна у фінському Тампере перейменували на музей російсько-фінських відносин.

В естонській столиці Таллінні демонтували радянську символіку з будівлі Центру російської культури, який теж отримав більш нейтральну назву.

У рідному місті Гітлера перейменували дві вулиці, названі на честь нацистів.