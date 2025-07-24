ЕБРР, финансирующий проекты в Украине, сделал заявление из-за закона о НАБУ и САП

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), предоставляющий Украине финансовую и техническую поддержку для экономического развития и реформ, заявил, что разделяет обеспокоенность партнеров по поводу событий вокруг Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на Facebook-странице банка 23 июля, сообщает "Европейская правда".

ЕБРР, финансирующий проекты по поддержке развития Украины и проведению реформ, заявил, что также обеспокоен ситуацией вокруг независимости антикоррупционной инфраструктуры.

"ЕБРР разделяет обеспокоенность, высказанную ЕС, послами стран "Группы семи" и международными партнерами относительно событий вокруг НАБУ и САП в Украине", – говорится в заявлении.

В банке отметили, что независимость антикоррупционных органов является ключевым компонентом верховенства права, и пообещали продолжать сотрудничество с украинскими властями по этому вопросу.

Накануне в Организации экономического сотрудничества и развития предупредили Киев, что атака на антикоррупционные органы негативно повлияет на оборонные инвестиции в Украину и на финансирование восстановления.

Еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис заявлял, что финпомощь Украине зависит от дальнейших событий по НАБУ и САП.

В Европарламенте считают, что Киев поставил под угрозу дальнейшую помощь Украине и ее вступление в ЕС.

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