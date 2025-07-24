Брюссель предупредил 18 стран ЕС из-за задержки с внедрением законодательства по санкциям

Европейская комиссия направила письма-предупреждения 18 государствам-членам ЕС из-за невыполнения требования относительно сообщения о полной имплементации Директивы о криминализации нарушения ограничительных мер ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии в четверг, информирует "Европейская правда".

Письма были направлены Бельгии, Болгарии, Чехии, Германии, Ирландии, Греции, Испании, Франции, Хорватии, Италии, Кипра, Венгрии, Мальте, Австрии, Польше, Португалии, Румынии и Словении.

Речь идет о директиве, которая устанавливает общие правила, гармонизирующие определение уголовных правонарушений и наказание за нарушение ограничительных мер ЕС.

Она направлена на предотвращение обхода санкций ЕС, включая те, которые были приняты после начала российской агрессии против Украины.

Гармонизация национального уголовного законодательства в этой сфере призвана способствовать расследованию нарушений санкций ЕС во всех государствах-членах.

Государства-члены должны были имплементировать эту директиву в свое национальное законодательство до 20 мая 2025 года. На сегодня 18 государств не сообщили комиссии о полной имплементации.

Теперь у этих стран есть два месяца, чтобы ответить, завершить имплементацию и сообщить о своих мерах. В случае отсутствия удовлетворительного ответа комиссия может продолжить процесс привлечения государств к ответственности.

Еврокомиссия предложила принять эту директиву в декабре 2022 года, чтобы ограничить обход санкций и усилить их выполнение.

В апреле 2024 года Совет ЕС окончательно утвердил закон.