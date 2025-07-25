Президент Финляндии назвал неприемлемой ситуацию в Газе и обратился к Израилю и ХАМАС
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что гуманитарная ситуация в секторе Газы становится неприемлемой, и призвал Израиль исправить ситуацию с доступом помощи.
Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.
Стубб заявил, что положение гражданских в секторе Газы становится все более страшным.
"Мы можем видеть неприемлемый и позорный искусственный голод. Модель израильских властей для поставки гуманитарной помощи не работает. Жизненно необходимая помощь не доходит до гражданских, и сотни были убиты, пытаясь получить пищу", – заявил президент Финляндии.
"Власти Израиля должны позволить ООН и международным гуманитарным организациям делать их работу и безотлагательно доставить спасательную помощь. Война должна прекратиться сейчас... Призываем стороны немедленно договориться о перемирии и освобождении заложников", – добавил он.
The suffering of civilians in Gaza is becoming increasingly inhumane. We are witnessing an unacceptable and shameful man-made famine.– Alexander Stubb (@alexstubb) July 25, 2025
The Israeli government's model for delivering humanitarian aid is not working. Vital aid is not reaching civilians and hundreds of people have…
Стубб повторил, что Финляндия является сторонником решения израильско-палестинского конфликта по модели с двумя государствами, и отметил, что продолжит консультироваться с другими странами Европы относительно дальнейших шагов.
Как известно, в последнее время страны Европы усиливают дипломатическое давление на Израиль из-за гуманитарной ситуации в секторе Газы.
Президент Франции Эмманюэль Макрон 24 июля о намерении признать Палестинское государство, что вызвало возмущенную критику премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и госсекретаря США Марко Рубио.
Франция может стать первым из государств "Группы семи", которое сделает такой шаг.