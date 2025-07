Президент Финляндии назвал неприемлемой ситуацию в Газе и обратился к Израилю и ХАМАС

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что гуманитарная ситуация в секторе Газы становится неприемлемой, и призвал Израиль исправить ситуацию с доступом помощи.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Стубб заявил, что положение гражданских в секторе Газы становится все более страшным.

"Мы можем видеть неприемлемый и позорный искусственный голод. Модель израильских властей для поставки гуманитарной помощи не работает. Жизненно необходимая помощь не доходит до гражданских, и сотни были убиты, пытаясь получить пищу", – заявил президент Финляндии.

"Власти Израиля должны позволить ООН и международным гуманитарным организациям делать их работу и безотлагательно доставить спасательную помощь. Война должна прекратиться сейчас... Призываем стороны немедленно договориться о перемирии и освобождении заложников", – добавил он.

The suffering of civilians in Gaza is becoming increasingly inhumane. We are witnessing an unacceptable and shameful man-made famine.



The Israeli government's model for delivering humanitarian aid is not working. Vital aid is not reaching civilians and hundreds of people have…