Президент Фінляндії назвав неприйнятною ситуацію в Газі та звернувся до Ізраїлю й ХАМАС

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що гуманітарна ситуація у секторі Гази стає неприйнятною, і закликав Ізраїль виправити ситуацію з доступом допомоги.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Стубб заявив, що становище цивільних у секторі Гази стає дедалі страшнішим.

"Ми можемо бачити неприйнятний і ганебний штучний голод. Модель ізраїльської влади для постачання гуманітарної допомоги не працює. Життєво необхідна допомога не доходить до цивільних, і сотні були вбиті, намагаючись отримати їжу", – заявив президент Фінляндії.

"Влада Ізраїлю має дозволити ООН та міжнародним гуманітарним організаціям робити їхню роботу і невідкладно доставити рятівну допомогу. Війна має припинитися зараз… Закликаємо сторони негайно домовитися про перемир’я і звільнення заручників", – додав він.

