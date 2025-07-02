Зеленский: Украина выясняет ситуацию с поставками оружия из США

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "на рабочем уровне" выясняет с США детали по поставкам военной помощи после сообщений о приостановке поставок.

Об этом он сказал в вечернем обращении в среду, сообщает "Европейская правда".

Зеленский заявил, что в среду заслушал доклады министров обороны и иностранных дел Украины – "в частности, об отношениях с Соединенными Штатами Америки".

"Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединенными Штатами выясняются все детали по поставкам оборонной поддержки, в частности компонента ПВО. Так или иначе, мы должны обеспечить защиту для наших людей", – добавил он.

Напомним, во вторник в Белом доме подтвердили, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину.

Официальной причиной назвали опасения, что запасы оружия США слишком уменьшились.

Украина заявила, что не получала официальных сообщений о приостановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи.

По данным Bloomberg, решение администрации Трампа приостановить поставки некоторых видов военной помощи Украине было неожиданным для европейских чиновников.