В Армении начали национализацию энергокомпании, принадлежащей российскому миллиардеру

Парламент Армении в первом чтении принял законопроект о национализации компании "Электрические сети Армении", принадлежащей российскому миллиардеру Самвелу Карапетяну, которого Ереван обвинил в публичных призывах к захвату власти и арестовал на два месяца.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда".

Документ рассматривают в ускоренном режиме на внеочередной сессии парламента. Второе чтение состоится уже через несколько часов.

Карапетян руководит ЗАО "Электрические сети Армении", купленной у "Интер РАО" в 2015 году, через зарегистрированную на Кипре компанию Liormand Holdings Limited.

Самвел Карапетян владеет в России группой компаний "Ташир" и сетью ТРЦ "Рио". Он занимает 44-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается в 3,2 млрд долларов.

Его задержали вечером 17 июня после обыска в его доме, на следующий день ему предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении.

Задержание Карапетяна произошло на фоне его полемики с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который раскритиковал Армянскую апостольскую церковь.

Миллиардер поддержал духовенство, заявив, что "если политики потерпят неудачу", то они "вмешаются в кампанию против церкви по-своему".

Подробнее – в материале Церковно-российский мятеж: что стоит за громкими политическими арестами в Армении.