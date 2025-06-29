Сенатор Грэм анонсировал принятие своих санкций против РФ в июле

Инициатор законопроекта о санкциях против России за торговлю нефтью, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Дональд Трамп поддержал их принятие в Конгрессе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он рассказал в эфире ABC News.

Грэм утверждает, что в вопросе санкций против России есть "большой прорыв", и во время игры в гольф в субботу Трамп впервые сказал ему, что "пришло время действовать – продвигать ваш законопроект вперед".

"На следующий день после июльской перерыва (в работе Конгресса, заканчивается 6 июля. – Ред.) мы примем законопроект", – утверждает он.

Американский сенатор выразил уверенность, что президент США подпишет принятый законопроект о санкциях.

Как известно, сенатор Грэм, его коллега-демократ Ричард Блументаль и еще 80 соавторов подали законопроект, который предусматривает дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия, в частности введение 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.

"Он позволит президенту ввести пошлины против Китая, Индии и других стран, чтобы заставить их прекратить поддерживать военную машину Путина и заставить его сесть за стол переговоров", – сказал Грэм.

Проект имеет поддержку и в Палате представителей, но после его инициирования весной не было предпринято никаких шагов по его принятию.

Публично Трамп заявляет, что введет новые санкции против России "при необходимости".