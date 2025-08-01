Какие негативные изменения скрываются за восстановлением независимости НАБУ и САП

В четверг Верховная Рада приняла президентский законопроект и восстановила процессуальную независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Но в то время как внимание общественности было приковано к "развороту" норм, касающихся антикоррупционных органов, закон от 22 июля ввел более широкие негативные изменения.

Усиление новым законом роли генерального прокурора по отношению к другим прокурорам (кроме антикоррупционных) остается в силе. Так же, без изменений остались нормы, касающиеся кадровых вопросов в прокуратуре.

О том, почему это плохо для евроинтеграции, объясняет руководитель направления "правопорядок" Лаборатории законодательных инициатив Евгений Крапивин в статье Спасли НАБУ, но не прокуратуру: что "забыли" исправить после атаки власти на "антикор". Далее – краткое изложение статьи.

Прежде всего, нужно подчеркнуть: изменения, которые подорвали независимость САП и НАБУ, действительно отменены. Компромиссом, который добавили в законодательство вместо этого – прежде всего, чтобы позволить власти сохранить лицо и продолжать говорить, что это была "борьба с российским влиянием" – стала норма о проверках на полиграфе всех правоохранителей и прокуроров.

В то же время принятый в "турборежиме" закон от 22 июля оставил изменения в Законе о прокуратуре.

Вот – четыре главных изменения.

Во-первых, на время военного положения отменены требования о конкурсе – на должность в Офис генпрокурора или областную прокуратуру можно взять любого с юридическим образованием.

Эта норма позволяет назначать в Офис генпрокурора и областные прокуратуры без конкурса, но с полным высшим образованием и определенным юридическим стажем.

Парадоксально, но при этом в прокуратуры низшего уровня отбор происходит по конкурсу, да еще и с ролью независимой Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП).

Никаких тестирований, рейтингов и конкурсов – просто берем своего фаворита на ответственную должность.

Конкурс на должность прокурора был введен в рамках реформы, проведение которой продвигали Совет Европы и ЕС – так же, как и создание КДКП, которая заработала в 2017 году. А его отмена – это не просто коррупционный риск, но и существенный шаг назад в европейской интеграции.

Понятно, что власть будет настаивать, что это временный шаг на время военного положения. Однако и это не совсем так: с окончанием военного положения набранные без конкурса прокуроры не будут уволены из органов прокуратуры.

Во-вторых, принятый 22 июля закон нивелирует гарантии институциональной независимости прокуроров. Напомним, прокурор назначается на должность бессрочно, что является европейским стандартом и дает ему гарантии независимости.

В Украине руководство научилось увольнять неугодных прокуроров благодаря определенным лазейкам. Так вот новый документ "облегчает" этот процесс.

В-третьих, генпрокурор получил новые процессуальные полномочия, которые дополнительно усиливают его влияние на всех прокуроров.

Именно из-за политической зависимости генпрокурора, то есть из-за того, что парламент может "подвесить его на крючок", угрожая увольнением, Украина по рекомендации европейских партнеров проводила реформы, которые постепенно уменьшали полномочия генпрокурора.

И эти реформы до сих пор остаются важными для соответствия Украины требованиям 23-й главы во время вступительных переговоров с ЕС. Но благодаря тому, что 22 июля парламент принял эти нормы, а президентский проект, проголосованный 31 июля, не отменил их – мы здесь точно идем в обратную сторону.

Кроме того, механизм проверок на полиграфе прописан так, что его можно превратить в еще один инструмент давления на неугодных прокуроров.

Итак, после драматической истории с подорванной, а затем восстановленной независимостью антикоррупционных органов, Украина оказалась на несколько шагов дальше от своего соответствия требованиям ЕС.

Подробнее – в материале Евгения Крапивина Спасли НАБУ, но не прокуратуру: что "забыли" исправить после атаки власти на "антикор".