СМИ: Азербайджан может рассмотреть снятие эмбарго на поставки вооружения Украине

Азербайджан может рассмотреть вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружения Украине, если РФ продолжит бить по газовой инфраструктуре Украины, по которой проходит азербайджанский газ.

Об этом стало известно изданию Caliber.Az, передает "Европейская правда".

В воскресенье состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Украины Ильхамом Алиевым и Владимиром Зеленским, во время которого обсуждался и вопрос нанесения российской армией ударов по газовой инфраструктуре Украины, по которой проходит азербайджанский газ, а также по нефтяной базе SOCAR в Одессе.

Руководители стран выразили возмущение действиями российских вооруженных сил.

По сведениям Caliber.Az, полученным из достоверных источников, если Россия продолжит свою агрессивную политику в отношении интересов Азербайджана, то официальный Баку начнет рассматривать вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружения Украине, находящегося в его арсенале.

Следует отметить, что российские вооруженные силы начали последовательно наносить удары по энергетическим объектам Азербайджана на территории Украины. Эта ситуация вынуждает Баку принимать ответные меры.

Напомним, в ночь с 7 на 8 августа 2025 года российские войска атаковали нефтебазу азербайджанской компании SOCAR в Одесской области Украины.

Россия направила пять ударных дронов "Шахед" на нефтебазу SOCAR, вызвав пожар и повредив дизельный трубопровод.

Четверо сотрудников компании получили тяжелые ранения. Это уже второе нападение за последние недели на объекты в Украине, связанные с Азербайджаном. Ранее была атакована газораспределительная станция вблизи Орловки, ключевой элемент Трансбалканского газопровода, по которому 28 июня в Украину начал поступать азербайджанский газ.