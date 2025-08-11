Глава МИД Испании: Украина не может быть исключена из переговоров о ее территории

На фоне встречи министров иностранных дел ЕС в понедельник, где обсудят ситуацию в Украине, Испания подчеркнула важность включения Киева во все переговоры о его будущем.

Об этом заявил испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес, его слова приводит Sky News, сообщает "Европейская правда".

Перед встречей европейских министров, которая пройдет в понедельник во второй половине дня онлайн, Альбарес заявил, что "никто не должен принимать решения по территории Украины без участия украинского правительства".

Относительно предстоящего саммита на Аляске Дональда Трампа и Владимира Путина, Альбарес считает "положительным" то, что с лидером страны-агрессора садятся за стол переговоров, чтобы "говорить о мире, но о настоящем мире, а не об окончательном нарушении суверенитета Украины или европейской безопасности".

"Если агрессивная война выгодна России, мир станет более нестабильным; любой может соблазниться захватить часть территории своего более слабого соседа", – добавил он.

Ранее в Еврокомиссии призвали Вашингтон не соглашаться на "односторонний" обмен территориями во время мирных переговоров с Россией по Украине.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте допустил де-факто признание контроля РФ над частями Украины в будущем соглашении.

Читайте материал "ЕвроПравды": Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным.