Украина предлагает создать международную платформу для обновления и усиления международного гуманитарного права, чтобы своевременно реагировать на современные вызовы, заполнять правовые пробелы и вводить превентивные санкции за его нарушение.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на открытии конференции "Международное гуманитарное право в измерении вызовов современности", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Международное сообщество должно вернуться к неукоснительному соблюдению норм и принципов международного гуманитарного права. Его несоблюдение должно быть причиной для автоматических санкционных мер, и мы должны говорить также о превентивных мерах. Правонарушения должны наказываться. Именно поэтому мы сегодня инициируем создание платформы по прогрессивному развитию международного гуманитарного права", – сказал Сибига.

Он добавил, что эта платформа должна объединить государства, международные организации, экспертную среду и гражданское общество.

Она будет иметь такие задачи, как выявление пробелов в действующем международном гуманитарном праве, разработка новых положений по неурегулированным вопросам международного гуманитарного права, учитывающих современные вызовы и содействие имплементации дополнений к международному гуманитарному праву.

"Украина готова выступить площадкой и быть координатором... Международное гуманитарное право – это гарантия сохранения человечности в мире. Женевские конвенции опоздали на одну войну. В наших с вами силах сделать так, чтобы международное гуманитарное право опередило следующую войну, в частности, путем заполнения имеющихся пробелов. Это наше моральное право и наш моральный долг", – подчеркнул глава МИД.

Женевские конвенции – это серия международных договоров, которые устанавливают правила ведения войны и защиты ее жертв. Их главная цель – ограничить страдания людей во время вооруженных конфликтов и обеспечить гуманное обращение с теми, кто непосредственно не участвует в боевых действиях.

Как сообщалось, компенсационная комиссия, которая будет заниматься выплатами пострадавшим от агрессии РФ украинцам в рамках механизма Совета Европы, должна быть готова к запуску с 2025 года.

Напомним, компенсационная комиссия является составным элементом созданного Советом Европы механизма для компенсаций материальных и нематериальных потерь украинцев в результате агрессии РФ. Именно этот орган будет рассматривать заявки из Международного реестра ущерба, причиненного агрессией России, и присуждать выплаты.

Соглашение о Реестре ущерба от агрессии РФ приняли в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Исландии. Исполнительным директором Реестра ущерба, который базируется в Гааге, назначили Маркияна Ключковского.