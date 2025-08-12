Україна пропонує створити міжнародну платформу для оновлення та посилення міжнародного гуманітарного права, щоб своєчасно реагувати на сучасні виклики, заповнювати правові прогалини та запроваджувати превентивні санкції за його порушення.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на відкритті конференції "Міжнародне гуманітарне право у вимірі викликів сучасності", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Міжнародна спільнота має повернутися до неухильного дотримання норм та принципів міжнародного гуманітарного права. Його недотримання має бути причиною для автоматичних санкційних заходів, і ми маємо говорити також про превентивні заходи. Правопорушення мають каратися. Саме тому ми сьогодні ініціюємо створення платформи з прогресивного розвитку міжнародного гуманітарного права", – сказав Сибіга.

Він додав, що ця платформа має об’єднати держави, міжнародні організації, експертне середовище та громадянське суспільство.

Вона матиме такі завдання, як виявлення прогалин у чинному міжнародному гуманітарному праві, розробка нових положень щодо неврегульованих питань міжнародного гуманітарного права, що враховують сучасні виклики і сприяння імплементації доповнень до міжнародного гуманітарного права.

"Україна готова виступити майданчиком і бути координатором… Міжнародне гуманітарне право – це гарантія збереження людяності у світі. Женевські конвенції запізнилися на одну війну. В наших з вами силах зробити так, щоб міжнародне гуманітарне право упередило наступну війну, зокрема, через заповнення наявних прогалин. Це наше моральне право та наш моральний обов’язок", – наголосив очільник МЗС.

Женевські конвенції – це серія міжнародних договорів, які встановлюють правила ведення війни та захисту її жертв. Їх головна мета – обмежити страждання людей під час збройних конфліктів і забезпечити гуманне поводження з тими, хто безпосередньо не бере участі в бойових діях.

Як повідомлялося, компенсаційна комісія, що опікуватиметься виплатами постраждалим від агресії РФ українцям в межах механізму Ради Європи, має бути готова до запуску з 2025 року.

Нагадаємо, компенсаційна комісія є складовим елементом створеного Радою Європи механізму для компенсацій матеріальних і нематеріальних втрат українців внаслідок агресії РФ. Саме цей орган буде розглядати заявки з Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії, та присуджувати виплати.

Угоду про Реєстр збитків від агресії РФ ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії. Виконавчим директором Реєстру збитків, який базується в Гаазі, призначили Маркіяна Ключковського.