Экоактивисты говорят о чрезмерном загрязнении около трети водоемов и прибрежных вод Италии

Примерно треть образцов из водоемов на суше и в прибрежных водах Италии имеет показатели загрязнения, превышающие безопасные нормы.

Как сообщает ANSA, пишет "Европейская правда", о таких результатах объявила неправительственная организация Legambiente, занимающаяся вопросами защиты окружающей среды.

Волонтеры Legambiente представили результаты масштабного исследования качества воды в озерах и прибрежных водах Италии. Из 388 проб воды, отобранных в 19 регионах, каждый третий – 34% от общего количества – имел превышенное содержание опасных веществ.

Качество воды оказалось несколько лучше в тех образцах, которые брали вдали от устьев рек или предприятий по очистке сточных вод – там безопасные нормы превышены в 15% исследованных образцов.

Согласно выводам исследования, 54% устьев рек, каналов и ручьев, впадающих в итальянские озера или в море, можно считать загрязненными или очень загрязненными.

На фоне этих результатов в организации призвали безотлагательно разработать национальный план по защите прибрежных и внутренних вод, выделить большие ресурсы на модернизацию водоочистных заводов и усилить государственный контроль в этой сфере.

В Париже этим летом после 100-летнего запрета открыли для купания реку Сена, протекающую через центр города.

В Женеве продолжаются глобальные переговоры по международному соглашению для противодействия проблеме загрязнения окружающей среды использованным пластиком.