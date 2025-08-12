В Болгарии проходят обыски по запросу НАБУ по делу коррупционной покупки оружия

В столице Болгарии Софии и по всей стране во вторник проходят обыски по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу, связанному с коррупцией при покупке оружия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует BTA.

Сейчас в рамках операции никого не задержали, сообщил журналистам во вторник и. о. генерального секретаря Министерства внутренних дел Мирослав Рашков.

Ранее в этот день Верховная прокуратура кассационного суда заявила, что осуществляет надзор за обысками и изъятием имущества в домах и офисах торговцев оружием по всей Болгарии по просьбе Киева в связи с расследованием коррупции в Украине, связанной с продажей оружия по завышенным ценам.

Рашков уточнил, что операция проводится в нескольких регионах под контролем Национальной службы расследований. Он добавил, что обыски проводятся по адресам в нескольких городах.

В обысках принимают участие многочисленные следователи Национальной службы расследований, сотрудники генерального управления МВД по борьбе с организованной преступностью и генерального управления жандармерии, специальных операций и противодействия терроризму.

Напомним, по данным "УП", в середине июля НАБУ провело обыски по месту жительства экс-заместителя председателя ОП, который был куратором Офиса президента Зеленского над всей экономикой страны, Ростислава Шурмы в пригороде немецкого Мюнхена.