Зеленский и Эрдоган обсудили вероятность саммита лидеров РФ и Украины в Турции

Украинский и турецкий президенты – Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган – провели телефонный разговор, во время которого турецкий лидер заявил, что его страна готова провести саммит на уровне лидеров России и Украины.

Об этом сообщили Зеленский и пресс-служба администрации президента Турции в соцсети X, пишет "Европейская правда".

Зеленский рассказал, что во время разговора они обсудили действующую дипломатическую ситуацию и возможности, которые она открывает сейчас.

"Президент Эрдоган четко заявил, что любые переговоры без Украины не принесут устойчивого мира. Одинаково понимаем все риски и угрозы", – отметил он.

Зеленский отметил, что Украина готова "к любым форматам встречи ради того, чтобы прекратить убийства и закончить войну".

"Президент Эрдоган подтвердил готовность своей страны организовать саммит лидеров Украины, США, России и Турции. Также говорили о мероприятиях на высшем уровне, которые Украина готовит во время Генассамблеи ООН. Совместно работаем над участием Турции", – добавил украинский лидер.

Как заявили в администрации президента Турции, Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским "по просьбе украинской стороны". Во время разговора они обсудили двусторонние отношения между Турцией и Украиной, а также региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган заявил, что они считают прогресс в прямых переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле ценным, а также выразили надежду, что в следующих раундах на пути к длительному миру будут достигнуты значимые результаты по прекращению огня.

"Наш президент заявил, что Турция готова провести саммит на уровне руководителей государств и считает, что создание рабочих групп в военной, гуманитарной и политической сферах создаст предпосылки для проведения саммита", – отметили в администрации Эрдогана.

Также турецкий президент во время разговора подчеркнул, что его страна продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Отметим, 23 июля состоялась встреча украинской и российской делегаций по "мирному урегулированию" полномасштабного вторжения России в Украину.

Также обратим внимание, что 15 августа американский президент Дональд Трамп планирует встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске.

На фоне этого руководители 26 государств-членов Европейского Союза утвердили совместное заявление в поддержку Украины, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поставил подпись под документом.

Орбан заявил, что не поддержал совместное заявление Европейского совета, поскольку давать указания со "скамейки запасных" неуместно.

