Дефицит работников на фермах угрожает продовольственной безопасности Британии

Британские фермеры-молочники предупредили, что длительная нехватка рабочей силы, которая усилилась из-за Brexit и пандемии, поставила под угрозу продовольственную безопасность страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Guardian.

Согласно опросу молочных производителей, проведенному Arla, крупнейшей молочной кооперацией Британии и владельцем брендов Lurpak и Cravendale, пять из шести фермеров, которые искали работников, заявили, что получили очень мало или вообще не получили заявлений от квалифицированных кандидатов на вакантные должности.

Ежегодный опрос 1900 британских молочных фермеров, проведенный Arla, выявил ухудшение ситуации с поиском работников с соответствующими навыками и опытом: в 2021 году эту проблему отметили 79% фермеров, а в этом году – уже 84%.

Производители молока сообщили, что трудности с наймом персонала усилились после Brexit и пандемии: сочетание прекращения свободного передвижения работников из ЕС и других экономических факторов, возникших после Covid, усложнило поиски.

Почти половина (48,6%) опрошенных заявили, что сейчас удержать персонал стало сложнее, чем было до Brexit и пандемии, тогда как только 5% считают, что ситуация улучшилась.

