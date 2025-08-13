Мерц назвал 5 пунктов, которые европейские лидеры обсудили с Трампом перед встречей на Аляске

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что первые два этапа масштабных переговоров с участием европейских лидеров, Зеленского и руководства США уже завершились, и рассказал, о чем говорили с Дональдом Трампом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

Канцлер отметил, что сначала "подробно обсудили позиции" с лидерами Германии, Франции, Великобритании, Польши, Финляндии, Италии, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Евросовета Антониу Коштой, генсеком НАТО Марком Рютте при участии Владимира Зеленского.

По его словам, все были "единодушны в оценке ситуации и также в том, какой цели можно достичь", – рассказал Мерц.

После этого состоялось общение с президентом США Дональдом Трампом, а после пресс-конференции начнется следующий этап консультаций – в кругу "коалиции решительных".

Канцлер Германии раскрыл, какие именно позиции донесли в разговоре с Трампом.

"Мы дали понять, что Украина должна сидеть за столом переговоров, если после этой будет следующая встреча. Мы хотим, чтобы была правильная последовательность. Это означает сначала перемирие, и это должно быть в самом начале. Важным элементом может быть рамочное соглашение, которое будет позже", – рассказал Мерц.

"В-третьих, Украина готова обсуждать территориальные вопросы, но исходной позицией будет линия столкновения... Юридическое признание оккупированных территорий не обсуждается", – добавил Мерц.

Четвертым условием назвали надежные гарантии безопасности для Украины, пятым – то, что переговоры должны быть составной частью общей трансатлантической стратегии.

По его словам, лидеры договорились, что Трамп сразу после встречи с главой Кремля сначала проинформирует о ее содержании Владимира Зеленского, а после того – европейских лидеров.

Напомним, Зеленский прибыл в Берлин днем 13 августа. Немецкие СМИ сообщают, что этот довольно неожиданный визит стал вызовом для местной полиции.

Как известно, президент США ожидает, что его встреча с хозяином Кремля 15 августа на Аляске будет "хорошей", однако не исключает и негативных результатов.

Ряд столиц в связи с приближением встречи подчеркнули, что любые решения по Украине без Украины неприемлемы.

