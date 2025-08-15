Трамп вылетел на саммит с Путиным

Президент США Дональд Трамп вылетел из Вашингтона на борту самолета Air Force One и направляется на Аляску, где встретится с Владимиром Путиным для долгожданного саммита в попытке положить конец войне в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует NBC News.

Трамп не общался с журналистами перед посадкой на самолет, только обернулся и помахал рукой перед тем, как сесть на борт.

Перед отлетом президент написал в заметке в Truth Social, что "ставки высоки".

Американский чиновник заявил, что во время саммита лидеров России и США на Аляске "все варианты остаются на столе", включая возможное оставление Трампом встречи, если он не посчитает, что глава Кремля серьезно настроен заключить сделку.

В четверг Трамп намекнул на такую возможность во время разговора с журналистами.

Трамп также заявил, что ожидает от Путина серьезного отношения к встрече, угрожая "очень серьезными последствиями" для Москвы, если российский лидер не согласится принять меры для прекращения войны.