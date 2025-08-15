Укр Рус Eng

Трамп вилетів на саміт з Путіним

Новини — П'ятниця, 15 серпня 2025, 15:12 — Христина Бондарєва

Президент США Дональд Трамп вилетів з Вашингтона на борту літака Air Force One і прямує до Аляски, де зустрінеться з Владіміром Путіним для довгоочікуваного саміту у спробі покласти край війні в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує NBC News.

Трамп не спілкувався з журналістами перед посадкою на літак, тільки обернувся і помахав рукою перед тим, як сісти на борт.

Перед відльотом президент написав у дописі в Truth Social, що "ставки високі".

Американський посадовець заявив, що під час саміту лідерів Росії і США на Алясці "всі варіанти залишаються на столі", включаючи можливе залишенням Трампом зустрічі, якщо він не вважатиме, що глава Кремля серйозно налаштований укласти угоду.

У четвер Трамп натякнув на таку можливість під час розмови з журналістами.

Трамп також заявив, що очікує від Путіна серйозного ставлення до зустрічі, погрожуючи "дуже серйозними наслідками" для Москви, якщо російський лідер не погодиться вжити заходів для припинення війни.

