СМИ: у Трампа хотели бы, чтобы Зеленский надел костюм на встречу в Овальном кабинете

Белый дом спрашивал украинских чиновников, наденет ли президент Владимир Зеленский костюм на встречу с президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете в понедельник.

Об этом сообщили Axios два источника, которые имеют непосредственное отношение к этой информации, передает "Европейская правда".

Одежда Зеленского стала проблемой во время его предыдущей встречи в Овальном кабинете с Трампом, которая обернулась дипломатическим фиаско.

Трампу не понравился наряд Зеленского в стиле милитари. Он саркастически заметил: "Он сегодня очень вырядился", когда приветствовал его в Западном крыле.

Некоторые американские чиновники тогда считали, что вопрос костюма в определенной степени повлиял на катастрофический результат встречи.

Источники сообщили, что Зеленский появится в Белом доме в понедельник в том же черном пиджаке, который он носил на саммите НАТО в Нидерландах в июне. "Это будет "костюмный стиль", но не полный костюм", – сказал один из источников.

На саммите НАТО Зеленский впервые надел пиджак делового стиля после вторжения 2022 года, и американские чиновники заявили, что Трамп был доволен этим.

"Зеленский приехал как нормальный человек, не сумасшедший, и был одет как тот, кто должен быть в НАТО. ... Поэтому они имели хороший разговор", – сказал тогда американский чиновник в интервью Axios.

Один советник Трампа, отчасти в шутку, сказал Axios, что "было бы хорошим знаком для мира", если бы Зеленский надел костюм в понедельник, но добавил: "Мы не ожидаем, что он это сделает".

"Было бы замечательно, если бы он надел галстук, но мы не ожидаем, что он это сделает", – сказал другой чиновник.

Источник добавил, что вице-президент Джей Ди Вэнс был больше раздражен видом и поведением Зеленского во время последней встречи в Овальном кабинете, чем Трамп.

По словам источников, Зеленский не наденет галстук в понедельник.

Отмечается, что Трамп – большой сторонник того, чтобы выглядеть должным образом, что, по его мнению, для мирового лидера означает ношение костюма. Но его недовольство Зеленским в прошлый раз касалось не только одежды, говорят его советники.

Американские чиновники говорят, что украинский президент стал лучше апеллировать к Трампу.

"Давайте отдадим ему должное. Он не такой плохой, как был раньше", – сказал второй советник Трампа.

На вопрос, будет ли саммит повторением прошлого раза, советник ответил: "Нет, абсолютно нет".

"Они преодолели очень, очень много, оба. Зеленский не будет показывать ему фотографии погибших детей, а потом вести себя так, будто это какая-то его вина. Президент научился просто, знаете, отбрасывать любые раздражения и идти вперед", – сказал он.

По словам советника, рядом с Зеленским также будут европейские лидеры, "так что это будет совсем другая атмосфера, чем во время прошлой встречи".

Зеленский не носит костюм с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Как-то экс-президент Польши Анджей Дуда пожелал, чтобы Зеленский приехал на один из саммитов "в костюме", что символизировало бы завершение войны в Украине.

В Овальном кабинете в феврале один из репортеров спросил Зеленского, почему он не надел костюм на встречу в офисе "самого высокого уровня" Соединенных Штатов.

"Почему вы не носите костюм? У вас есть костюм?" – спросил журналист.

"У вас какие-то проблемы?" – сказал в ответ Зеленский.

"Многие американцы имеют проблемы с теми, кто не уважает дресс-код Овального кабинета", – ответил журналист.

После этого Зеленский заявил, что наденет костюм после того, как закончится российско-украинская война.