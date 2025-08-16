Трамп похвастался, как "благодаря ему" закончились пять войн, и намекнул на премию мира

Президент США Дональд Трамп считает, что благодаря его роли удалось положить конец минимум пяти вооруженным конфликтам, некоторые из которых длились десятилетиями, и намекнул, что заслуживает Нобелевской премии мира.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Fox News.

Трамп в течение получасового интервью несколько раз сказал, что обладает особым талантом к переговорам, что позволило ему "решить" ряд вооруженных конфликтов.

"Знаете, я вел переговоры по пяти войнам так, чтобы они закончились, и это были „сложные" войны", – сказал он в начале.

Ведущий в продолжение его фразы сказал, что это "возможно и больше" и перечислил конфликты между Индией и Пакистаном, Израилем и Ираном, Сербией и Косово, Азербайджаном и Арменией, Камбоджей и Таиландом.

"Я бы не включал уничтожение ядерного арсенала (Ирана – Ред.), потому что это, на мой взгляд, не обязательно финальная история. Но мы сделали что-то экстраординарное, потому что это то, что 22 года ни один президент не хотел сделать", – сказал Трамп.

Позже в интервью он снова вернулся к этой теме.

"Таиланд, Камбоджа, столько разных войн. Посмотрите на Индию и Пакистан, они уже сбивали самолеты, могло дойти и до "ядерки" – я не думаю, что так бы случилось, но у них есть возможности. На первом месте жизнь, а на втором все остальное. Войны – это очень плохо, и если их можно избежать... Думаю, у меня есть способность завершать их, сводить людей к переговорам", – сказал Трамп, после чего снова принялся расхваливать результат своих улучшений в экономике и "триллионы долларов" благодаря тарифам.

В конце интервью он снова заявил, что "спас много жизней", а ведущий отметил, что кто-то, возможно, иронизирует о Трампе и Нобелевской премии мира, однако он по доброй воле "включается, вкладывает свой политический капитал, и во многих случаях это не дает больших преимуществ для США".

"Кто-то говорил, что если сможет это урегулировать, то получит Нобелевскую премию мира", – отметил Трамп и начал в деталях рассказывать о Конго и Руанде. "31 год, 8 миллионов смертей, и я это урегулировал", – сказал он.

Далее ведущий вставил ремарку об Индии и Пакистане, Трамп ответил, что "секрет успеха" в том, что он имел на них экономические рычаги влияния. "Я могу сказать, что у нас не будет соглашения – если только вы не прекратите... Я урегулировал войны, которые тянулись 35 лет, несколько таких", – сказал он и снова вернулся к фактам о конфликте Конго и Руанды.

Отметим, что в случае Сербии и частично признанного Косово вооруженный конфликт завершился более 25 лет назад, когда Трамп не был в политике. Напряженность между ними сохраняется до сих пор, и усилия администрации Трампа, которые действительно имели место, не позволили урегулировать этот конфликт.

Напомним, после встречи двух лидеров на Аляске Трамп заявил, что договорился с Путиным об обмене территориями и "Зеленский должен это принять".

Также он анонсировал новые переговоры с главой Кремля и сказал, что будет участвовать во встрече Зеленского и Путина, если такая состоится.