СМИ: Зеленский может посетить Сербию

В конце этой недели в Сербии ожидают визит украинской делегации, которую может возглавить лично президент Владимир Зеленский.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сербскому телеканалу N1 стало известно из дипломатических источников в Белграде.

Если эта информация подтвердится, это будет первый визит Зеленского в Сербию с момента его вступления в должность в 2019 году и с начала российского вторжения в Украину в 2022 году.

Официального подтверждения возможного визита Зеленского в Белград не было, однако дипломатические источники в Белграде ожидают, что в ближайшее время может быть подписан совместный меморандум о взаимопонимании по вопросам торгового сотрудничества между двумя странами.

На сегодняшний день контакты Зеленского с сербским президентом Александром Вучичем происходили преимущественно во время международных политических саммитов, в которых принимали участие оба лидера.

Первые прямые переговоры между президентами Сербии и Украины с начала войны состоялись в конце августа 2023 года.

Встреча и переговоры состоялись в Афинах на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа". Вучич тогда объявил, что Сербия и в дальнейшем будет поддерживать и уважать территориальную целостность Украины. Вучич охарактеризовал переговоры с Зеленским как открытые, дружественные и конструктивные.

На этом же саммите была принята и подписана декларация, в которой осуждается агрессия России против Украины. Вучич тогда подчеркнул, что ему удалось добиться того, чтобы декларация не содержала призыва к санкциям против России.

С начала войны в Украине президент Сербии посетил Украину один раз – 11 июня 2025 года в Одессе, где проходил саммит "Украина – Юго-Восточная Европа".

Зеленский тогда говорил, что визит Вучича в Украину важен, поскольку сербский президент увидел войну собственными глазами.

Стоит отметить, что участники саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" в итоге подписали декларацию, в которой "самым решительным образом" осуждают войну России против Украины и призывают международное сообщество "сохранять и в дальнейшем усиливать санкции против Российской Федерации".

В то же время Вучич – единственный участник мероприятия, который ее не подписал.

Комментируя это, Вучич заявил, что таким образом он "не предал Россию".