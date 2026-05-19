СМИ: в Госдепе США на самом высоком уровне поспособствовали выдаче визы польскому экс-министру Зёбро

Бывшему генпрокурору Польши Збигневу Зёбро якобы выдали американскую визу при содействии топ-чиновника Госдепа США, благодаря чему он уехал из Венгрии в последний момент перед сменой власти.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

По словам трех неназванных собеседников, заместитель госсекретаря Кристофер Ландау дал указания высшим должностным лицам ведомства поспособствовать быстрому утверждению американской визы для Зёбро, чтобы он успел выехать в Штаты из Венгрии до смены власти в Будапеште.

Один из собеседников утверждает, что Зёбро выдали "журналистскую" визу.

Хотя администрация Трампа открыто поддерживает правоконсервативные силы в Европе, выдачу визы политику, против которого дома выдвинуты уголовные обвинения, называют необычным шагом.

Собеседникам неизвестно, был ли как-то причастен к процессу лично госсекретарь Марко Рубио или президент Дональд Трамп.

Ландау узнал о деле Зёбро весной 2026 года от посла США в Польше и пришел к выводу, что того несправедливо преследуют. В общении с высокопоставленными чиновниками Бюро по консульским вопросам относительно визы для Зёбро он якобы подавал это как "вопрос национальной безопасности".

Ландау отказался от официальных комментариев, а представитель Госдепа отметил, что не может комментировать из-за конфиденциальности информации о выдаче виз.

Напомним, бывший генпрокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зёбро после смены власти оказался под серией расследований за вероятные нарушения, совершенные во время пребывания в должности. Среди прочего, его обвиняют в злоупотреблениях со средствами подчиненного Минюсту Фонда справедливости.

Экс-министр с осени получил политическое убежище в Венгрии при правительстве Виктора Орбана – однако после смены власти в Будапеште его политическая защита оказалась под вопросом.

10 мая стало известно, что Зёбро выехал из Венгрии в США.

Польские власти выясняют обстоятельства того, как это произошло, и якобы направили ноту США.