Дрон, который разбился на востоке Литвы, был замечен пограничниками

Вероятно украинский беспилотник, который упал возле населенного пункта на северо-востоке Литвы, перед тем фиксировался пограничниками – но дальше его "потеряли".

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом рассказал министр обороны Робертас Каунас.

Каунас рассказал, что пограничники зафиксировали аппарат, когда он пересек границу.

"Я сам видел видео, как это выглядело – какой-то объект в воздухе. Действительно трудно определить, это военный дрон, или контрабандный, или малый гражданский самолет. Воздушные силы передали информацию истребителям, что нужно проверить воздушное пространство Литвы также (выше в интервью упоминалось, что патрульные самолеты в то время были над Латвией). Пилоты сделали это, но ничего не заметили", – рассказал Робертас Каунас.

По его словам, когда аппарат перестали фиксировать, оставалась серия версий – что это мог быть контрабандный дрон, который приземлился где-то в приграничье, или что он уже вылетел из воздушного пространства страны. "Уже утром начали поиски вместе с МВД – по алгоритму на случай контрабанды. А вечером оказалось, что найдено место падения дрона", – добавил министр.

На вопрос о типе и происхождении аппарата Робертас Каунас сказал, что пока не может подтвердить ничего окончательно.

"Расследование все еще продолжается. Но похоже, что это один из украинских дронов, дальнобойный беспилотник, который Украина использует в рамках самообороны", – сказал он.

Напомним, беспилотник, упавший в Утенском уезде на северо-востоке Литвы, нашел местный житель во время работы на своем участке, после чего позвонил в полицию. От ближайшего дома до места падения аппарата – около 300 метров. Позже подтвердили, что в нем была боевая часть.

В соседней Латвии последние инциденты с "заблудившимися" украинскими беспилотниками привели к распаду коалиции и отставке правительства. В то же время в Риге дали понять, что считают виновником таких случаев Россию, поскольку это следствие развязанной ею войны.

