СМИ: в США рассматривают Венгрию как место проведения саммита Зеленский-Путин

Встреча президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина может состояться в Венгрии.

Об этом агентству Reuters сообщил представитель администрации США, пишет "Европейская правда".

После того как американский президент Дональд Трамп объявил о начале подготовки к трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным, в СМИ начали распространять информацию о потенциальном месте для проведения такого события.

Чиновник администрации Трампа заявил, что хотя Кремль еще официально не дал согласие на проведение саммита, встреча может состояться в Венгрии.

В этом контексте стоит напомнить, что в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины. Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-члена МУС.

А в начале апреля 2025 года Венгрия объявила о намерениях выйти из МУС во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на которого Суд выдал ордер на арест.

Еще до того как состоялась встреча между Трампом, Зеленским, Европейской комиссией и лидерами ЕС и НАТО, СМИ писали, что США и союзники ЕС договорились, что трехсторонняя встреча может состояться в Европе. В частности, во время видеоконференции "коалиции решительных", которая прошла на выходных, премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила Рим, а Эмманюэль Макрон – Женеву.

Отметим, немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Зеленский и Путин встретятся в течение ближайших двух недель.

Читайте также: Трамп под давлением. Как американцы становятся ключевым союзником Украины во влиянии на Белый дом или смотрите видеообъяснение "ЕвроПравды".