Трамп начинает подготовку встречи Зеленского с Путиным, которая пройдет в два этапа

Президент США Дональд Трамп подвел итоги нескольких раундов переговоров по миру в Украине и заявил, что начинает подготовку к трехсторонней встрече с Зеленским и Трампом.

Об этом он написал в сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Дональд Трамп объявил, что имел "очень хорошую" встречу с лидерами Украины, Франции, Финляндии, Италии, Великобритании, Германии, Еврокомиссии и Генеральным секретарем НАТО. Он также подтвердил, что встреча проходила в несколько раундов: после звонка Трампа к Путину встреча возобновилась в формате "только лидеры" и проходила в Овальном кабинете.

Трамп не стал детализировать содержание переговоров, за исключением одной детали. "Во время встречи мы обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами в координации с США", – добавил он.

Итогом серии переговоров стало начало подготовки к первой встрече Зеленского и Путина после начала полномасштабной войны, причем эта встреча должна начаться в двустороннем формате, а далее – продолжиться с участием самого Трампа. "Я позвонил президенту Путину и начал подготовку встречи между президентом Путиным и президентом Зеленским в месте, которое будет определено позже. После этой встречи – состоится трехсторонняя встреча, где будут оба президента и я", – рассказал Трамп.

Президент США не упомянул ни о каких предпосылках переговоров и не сказал ничего о прекращении огня.

Как сообщалось, канцлер Германии поспорил с Трампом из-за его "плана", который не включает перемирие.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что также хочет присоединиться к переговорам с Путиным и поддержал идею перемирия.

