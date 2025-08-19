Швейцария готова принять саммит Украина-РФ, обещает Путину иммунитет, несмотря на ордер МУС

Швейцарский министр иностранных дел Игнацио Кассис заявил, что Швейцария "более чем готова" к проведению саммита между Россией и Украиной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Swissinfo.

Министр иностранных дел особо отметил опыт Швейцарии в этой сфере.

"Я верю на 200% в проведение этого саммита, и мы обсуждали это в течение долгого времени", – сказал Кассис во время совместного выступления со своим итальянским коллегой Антонио Таяни в Берне.

Он также пояснил, что уже неоднократно напоминал министру иностранных дел России Сергею Лаврову о готовности Швейцарии.

Кассис также поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджу Мелони за доверие к Швейцарии. Глава МИД уточнил, что Швейцария предложит Путину "иммунитет", если он "приедет на мирную конференцию".

Со своей стороны Антонио Таяни подчеркнул, что Рим остается готовым к организации саммита, но Италия "поддерживает" Женеву.

Как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что встреча между президентом Владимиром Зеленским и хозяином Кремля Владимиром Путиным должна состояться в Европе, и выступает за то, чтобы она прошла в Женеве.

В этом контексте стоит напомнить, что в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины. Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член МУС. Швейцария является членом МУС.

Отметим, немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Зеленский и Путин встретятся в течение ближайших двух недель.

