Почему Трамп играл на стороне Путина на переговорах с Зеленским и как это можно изменить

Переговоры об Украине в Белом доме завершились, мировые лидеры разъехались по домам – но эта встреча не поставила точку в истории. Скорее, началась новая глава в борьбе за мир. Потому что встреча в Вашингтоне, а также "виртуальный" обмен сигналами ее участников с кремлевским лидером Путиным продемонстрировали, что расклад сил действительно изменился.

Главный результат – это официально объявленная договоренность о прямых переговорах лидеров Украины и России, которые должны бы состояться уже в ближайшие недели. Но стратегия Кремля – затянуть подготовку как можно дольше и "желать встречи" только на словах.

Сейчас ключевой спор касается прекращения боевых действий с российской стороны.

О том, как проходят мирные переговоры и кто поддерживает Украину – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко.

В понедельник, 18 августа, несмотря на сезон отпусков в Европе, в столицу США направились сразу несколько делегаций с лидерами во главе: президент Еврокомиссии и генсек НАТО; главы правительств Германии, Великобритании и Италии; президенты Франции и Финляндии.

Все они должны были присоединиться к переговорам Зеленского и Трампа о параметрах мира.

Впрочем, их задача-минимум, как утверждают источники западных СМИ, была совсем не амбициозной. Европейские лидеры стремились не допустить новой ссоры в Овальном кабинете между президентами Украины и США. А еще – понять, какова на самом деле позиция Дональда Трампа после торжественного приема, который он устроил на Аляске для Владимира Путина.

По сути, в Вашингтоне было три стороны переговоров: Украина и все европейские участники; президент США; Путин, с которым Трамп поддерживал связь по телефону.

У каждой стороны – свои задачи, своя цель.

Задачи Путина неизменны. Мирное соглашение, а тем более стабильный мир в Украине в том виде, как его хотят Киев и европейские партнеры, принципиально противоречат задачам российского правителя. А вот с приоритетами Трампа точек соприкосновения гораздо больше.

Таков фон переговоров, состоявшихся в Белом доме. Переговоров, на которых приходится согласовывать вообще несовместимые позиции.

Главным разногласием на встрече в Белом доме стал вопрос о прекращении огня.

Еще в день переговоров на Аляске Трамп называл прекращение огня категорическим требованием. Но после его разговора с Путиным позиция президента США изменилась на противоположную. С тех пор президент США настаивает, что договариваться о прекращении огня нет необходимости, поэтому он не будет выдвигать россиянам такого требования.

Владимир Зеленский, а также лидеры Германии и Франции обратились к Трампу в присутствии журналистов, пытаясь убедить его вернуться к требованию о перемирии.

Впрочем, Трамп, даже несмотря на совместное давление, отказался возвращаться к этому требованию.

Объяснения, которые привел Трамп, были явно неправдивыми. Он заверил, что это более эффективная тактика, и что он "всегда договаривался о мире без прекращения огня".

Формально – борьба еще продолжается. В частности, Берлин продолжает настаивать на этом шаге.

Однако на переговорах в Белом доме Зеленский и его соратники были вынуждены уступить. Президент Украины объяснил, что согласился вести переговоры с РФ без предварительных условий, чтобы не давать россиянам козырей для встречных требований.

Но поможет ли эта уступчивость вытащить Путина за стол переговоров? Есть все основания полагать, что Путин будет ее избегать.

