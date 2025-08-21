21 августа, годовщина вторжения России в Чехословакию в 1968 году, является хорошим поводом для размышлений об отношении некоторых словаков к бывшим оккупантам.

О том, почему нация, свобода которой была растоптана под тысячами российских танков и которая жила под российской оккупацией 21 год, стала пятой колонной России в Европе, читайте в колонке эксперта Словацкой ассоциации внешней политики Юрая Месика Пропаганда на века: как словаков сделали пророссийскими. Далее – краткое изложение.

Автор колонки подчеркивает, что в 1968 году в Чехословакию вторглись и затем оккупировали именно россияне, а не вымышленные "советы": язык оккупации был русский; приказ о вторжении поступил из Москвы, а не из Алма-Аты или Минска.

Да и надписи на стенах чешских и словацких городов не кричали "Советы, вон!", а требовали ухода именно россиян и "Ивана".

"Они называли убийц людей, расстрелянных на улицах наших городов, россиянами, а не украинцами, казахами, грузинами или представителями других наций, заключенными в Российской империи, переименованной в XX веке в Советский Союз", – напоминает эксперт Словацкой ассоциации внешней политики.

По его словам, сегодня больше половины населения страны – а это люди моложе 40 лет – ничего не помнят об оккупации.

"Они знают только то, что рассказали им родители о жизни под властью русских, или то, что они увидели в фильмах", – пишет автор колонки.

При этом рассказы молодым словакам о жизни под властью русских могут не соответствовать реальности, предупреждает Месик. А все потому, что эти предки, которые рассказывают о жизни под властью русских, могли быть коммунистическими функционерами и т.п., которые получали выгоду от оккупации.

Но почему именно словаки (в дополнение к венграм) стали пятой колонной России в Европе, если коллаборационисты-коммунисты и члены тайной полиции, которые получали выгоду от правления Москвы, были и среди других народов Европы.

Юрай Мисик считает, что среди причин – провал словацкой образовательной системы и дерусификации улиц.

Кроме того, эксперт считает, что некоторые корни пророссийских настроений словаков уходят корнями в XIX век.

"Каждый словацкий ученик может наизусть процитировать строки о "возвращении к тому старому дубу, который противостоит злым временам" из панславянской поэмы Яна Коллара "Дочь Славы", опубликованной в 1824 году.

В этой поэме "старый дуб" – это царская Россия", – обращает внимание представитель Словацкой ассоциации внешней политики.

По его словам, желание Коллара обратиться к России позже было продолжено отцом нации Людовитом Штуром, который написал "Славянство и мир будущего" и в котором он выражает свою горячую любовь к России.

Причем ни Штур, ни Коллар никогда не были в России.

Автор колонки предполагает, что книга "Славянство и мир будущего" вообще может быть подделкой российской тайной полиции. Неужели выпускник немецкого университета и евангелист Штур мог увидеть будущее словаков и "красивую Словакию будущего" в крепостном праве, переходе в православие и использовании русского языка в качестве литературного языка словаков?

"Поэтому вполне возможно, что все следы "Славянства" ведут в Россию.

И можно только удивляться тому, как пропаганда позапрошлого века до сих пор отравляет мозги словакам", – резюмирует эксперт Словацкой ассоциации внешней политики.

Подробнее – в колонке Юрая Месика Пропаганда на века: как словаков сделали пророссийскими.