Президент Чехии в последний раз стал донором крови

Президент Чехии Петр Павел в последний раз сдал кровь в качестве донора – из-за возрастных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Число доноров крови в Чехии сокращается. Не хватает новых доноров, а больницы вынуждены отказывать пожилым донорам из-за их возраста. Министр здравоохранения Адам Войтех обратил внимание на эту проблему во время торжественного открытия обновленного павильона Пражского института гематологии и переливания крови (ÚHKT). Президент Петр Павел также в этот день в последний раз, по его словам, сдал там кровь.

"Для меня это в последний раз, потому что из-за возраста меня больше не будут принимать. Но я не воспринимаю это лично", – сказал президент. Он считает донорство крови одним из проявлений солидарности, ведь кровь доноров незаменима в системе здравоохранения. "Будь то во время различных медицинских процедур или при лечении хронических заболеваний", – добавил он.

1 ноября Петру Павелу исполняется 65 лет. Центры переливания крови исключают постоянных доноров в возрасте 65 лет, и эксперты считают, что настало время обсудить вопрос о повышении этого возраста.

Ранее Петр Павел, известный своим интересом к различным видам спорта и мотоциклам, попробовал себя в роли гонщика.

До этого он удивил Чехию прыжком с парашютом и ненадолго оказался в больнице после травмы на мотоцикле.