Польша передала РФ ноту протеста из-за падения российского дрона

Министерство иностранных дел Польши передало посольству России ноту протеста в связи с падением российского дрона в ночь на среду в Люблинском воеводстве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявила пресс-служба польского МИДа.

Варшава в ноте выразила России решительный протест из-за падения и взрыва российского дрона в селе Осины и подчеркнула, что инцидент является нарушением обязательств РФ по уважению суверенитета Польши.

"Министерство считает этот инцидент очередной сознательной провокацией, которая вписывается в схему гибридных действий, осуществляемых Российской Федерацией как в отношении Польши, так и в отношении других европейских государств", – говорится в сообщении.

Польское внешнеполитическое ведомство потребовало от России немедленных объяснений инцидента и призвало прекратить любые враждебные и провокационные действия против Польши.

"Недружественные действия России в отношении Польши осуществляются параллельно с военной агрессией против Украины, которая повлекла сотни тысяч жертв и является грубым нарушением международного права и фундаментальных гуманитарных принципов", – подытожили в польском МИД.

Польские власти считают, что воздушное пространство страны с "очень высокой" вероятностью нарушил российский дрон "Гербера" с китайским двигателем.

Одной из версий, которую рассматривают следователи, является то, что дрон мог врезаться в соседние линии электропередачи.