Зеленский: разработка гарантий безопасности будет готова "в ближайшие дни"

Президент Владимир Зеленский в субботу провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Диком Схоофом относительно последних дипломатических усилий по прекращению российской агрессии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Зеленский написал на Х.

Зеленский поблагодарил главу нидерландского правительства за поздравления с Днем Государственного флага и помощь Нидерландов с начала полномасштабного вторжения России.

Президент подчеркнул, что Россия не показывает никаких намерений к миру, поэтому нужно давление для изменения ее позиции и "встреча на высшем уровне, чтобы обсудить все вопросы".

В беседе со Схоофом Зеленский также обсудил потенциальные гарантии безопасности Украины.

"Сейчас команды Украины, США, европейских партнеров работают над их архитектурой. Все наработки будут готовы в ближайшие дни. Говорили о том, как Нидерланды могут увеличить свою вовлеченность в этот процесс и помочь с обеспечением безопасности", – сообщил он.

Также, по словам Зеленского, с главой правительства Нидерландов он говорил о совместных проектах и инвестициях в украинское оборонное производство, анонсировав "важные договоренности и встречу в ближайшее время".

Западные государства в последние дни вновь активизировали дискуссии о гарантиях безопасности для Украины, которые, по словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, будут состоять из двух уровней.

Европейские чиновники также обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных.

Читайте также: Формула безопасности. Что важно в переговорах Европы с Трампом о гарантиях для Украины.