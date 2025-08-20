СМИ: до десятка стран готовы отправить войска в Украину в рамках гарантий безопасности
Европейские чиновники обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, знакомые с этим вопросом.
Встреча европейских чиновников во вторник сосредоточилась на плане отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, включая численность и должности военнослужащих. Около 10 стран были бы готовы отправить войска в Украину.
Европейские военные встретятся с американскими коллегами, чтобы обсудить "надежные гарантии безопасности и подготовиться к развертыванию сил успокоения, если боевые действия прекратятся", говорится в заявлении британского правительства, опубликованном во вторник.
В этих переговорах примут участие главнокомандующий вооруженных сил НАТО в Европе, а также руководители оборонных ведомств стран-членов Альянса, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.
По словам людей, знакомых с ходом переговоров, на первом этапе будет оказана помощь украинским военным в виде тренировок.
Эти силы будут поддержаны многонациональной группой преимущественно европейских военных, из которых Британия и Франция готовы отправить сотни своих солдат, которые будут размещены в Украине, подальше от линии фронта, говорят источники агентства.
Другая часть плана предусматривает так называемую "поддержку США", которая будет заключаться в обмене разведданными, наблюдении за границами, предоставлении вооружения и, возможно, противовоздушной обороны.
Европейские чиновники ожидают, что США, как минимум, продолжат предоставлять разведывательные данные и военную технику через европейских партнеров.
Как сообщалось, глава британских вооруженных сил сообщит своим американским коллегам, что Великобритания готова отправить войска для защиты неба и моря Украины, но не на линию соприкосновения с Россией.
Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас подчеркнула, что только надежные гарантии безопасности Украины обеспечат сдерживание России от потенциального нападения в будущем.
А лидеры государств "коалиции решительных" на встрече во вторник, 19 августа, договорились в ближайшее время провести переговоры с США относительно "надежных гарантий безопасности" для Украины.
