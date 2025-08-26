СМИ: Келлогу в Киеве предоставили дополнительную охрану из-за "толпы поклонников"

Из-за популярности спецпредставителя президента США Кита Келлога в Украине американское посольство предоставило ему дополнительную охрану.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The New York Post.

По словам американского чиновника, который сопровождал Келлога во время его последней поездки в Киев, он "был полностью окружен обычными украинскими гражданами и солдатами, которые поддерживали его усилия в помощи Трампу найти способ прекратить российскую агрессию против страны".

Источник The New York Post утверждает, что из-за этого посольство США было вынуждено привлечь дополнительную охрану, чтобы защитить Келлога от "толпы поклонников" во время поездки.

"В своей роли специального представителя Кит Келлог занимает уникальную позицию как лояльный сторонник Трампа с 2015 года, пользуется авторитетом как среди украинских, так и европейских лидеров, и пользуется доверием солдат на поле боя как брат по оружию", – сказал собеседник NYP.

Он добавил, что важность Келлога заключается в том, что он "один из немногих людей в Вашингтоне, который не ищет новой работы".

"В сочетании с его непоколебимой лояльностью к президенту (Трампу. – Ред.) это дает ему возможность говорить горькую правду, когда другие боятся высказаться", – рассказал источник.

Спецпредставитель президента США посетил Украину 24-25 августа и встретился с украинским руководством,

в частности с президентом Владимиром Зеленским.

Во время визита Келлог заявил, что дипломатическая работа над гарантиями безопасности для Украины продолжается и является очень сложной.