Почему ЕС должен открыть переговоры с Украиной о вступлении. Editorial ЕвроПравды

За последние полтора месяца в движении Украины к ЕС произошли кардинальные изменения, которые оставили нескольких победителей (внутри ЕС и за его пределами) и значительно большее количество тех, кто потерял позиции. Украинцы, без сомнения, оказались среди последних.

Так, еще до начала июля в Еврокомиссии постоянно подчеркивали: Украина до конца 2025 года откроет все кластеры на вступительных переговорах, и венгерское вето не помешает этому.

Попытка Киева подорвать антикоррупционные институты нанесла удар по доверию к Украине. Но отмена принятых законов уже не позволила восстановить прежний уровень доверия.

В этой ситуации Евросоюз испытывает соблазн выбрать самую простую стратегию: некоторое время не принимать никаких решений относительно движения Украины в ЕС.

"Европейская правда" считает, что это будет огромной ошибкой Европы.

Объяснение – в редакционной статье Время для переговоров о членстве в ЕС. На стоит прятаться за вето Орбана для наказания Украины. Далее – краткое изложение.

"Европейская правда" вместе с другими общественными организациями и экспертными центрами, занимающимися сближением Украины и ЕС, не раз доказывала: мы осознаем, что суть европейской интеграции – не статус государства, а преобразования, которые меняют Украину.

Открытие переговорных кластеров – прежде всего первого ("Основы") и второго ("Внутренний рынок") – необходимо не для того, чтобы гордиться прогрессом в переговорах с ЕС, а для проведения реформ.

Да, мы знаем, что перечень необходимых изменений теоретически можно составить и без начала переговорного процесса. Но политически это так не работает.

Открытие переговоров, а вместе с этим и предоставление согласованной с Европой повестки дня реформ, даст импульс политическим игрокам Украины, включая парламент и правительство, для внедрения изменений.

Сценарий "паузы" не дает никаких преимуществ в преобразовании Украины в европейское государство, но зато несет опасности. Неготовность ЕС к этому шагу не приближает проведение ни одной европейской реформы в Украине. Эффект будет противоположным.

Кроме того, это разрушает merit-based approach, то есть подход, основанный на достижениях. Украина (и так же Молдова) уже выполнила требования для открытия кластера "Основы". Это официально подтверждено Еврокомиссией; с этим согласились все государства-члены, кроме Венгрии. Этот факт не изменился во время июльских событий. В конце концов, те вредные изменения Верховная Рада отменила.

А единственная причина, по которой по крайней мере первый кластер до сих пор не открыт, – это венгерское вето.

Это вето принципиально отличается от требований к странам-кандидатам, которые встречались в истории ЕС. Ведь венгерский премьер Виктор Орбан демонстрирует, что не заинтересован в диалоге – он стремится любой ценой лишить Украину европейского будущего.

Давайте говорить честно, в значительной степени это – вето России, воплощенное благодаря Венгрии.

Готовность ЕС к сохранению нынешнего статус-кво означает, что Орбан получает поощрение за свои действия. Что он может и дальше исповедовать политику шантажа, ведь эта политика работает эффективно.

Такая тактика является угрозой для всего Евросоюза. Поэтому ЕС должен проявить политическую смелость и снять табу с обсуждения того, как обойти вето со стороны Орбана и Путина и дать долгожданный толчок реформам в Украине.

Евросоюз не раз доказывал способность к креативным решениям. Уникальность момента, которая делает обоснованным обход правил, очевидна.

Поэтому Европейский Союз должен найти смелость для коррекции политики и принять долгожданное решение о переговорах по первым кластерам, которое поможет европейским изменениям в Украине и Молдове и сохранит единство наших государств на пути в ЕС.

Подробнее – в Editorial "Европейской правды" Время для переговоров о членстве в ЕС. На стоит прятаться за вето Орбана для наказания Украины.