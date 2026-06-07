Зеленский прибыл в Великобританию на встречу со Стармером, Мерцем и Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Великобританию, где у него запланирована встреча с премьером страны Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Об этом украинский президент написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Зеленский, у него запланированы двусторонние переговоры со Стармером, а также встреча в формате E3 (Великобритания, Франция, Германия) плюс Украина.

"Команды уже содержательно поработали над подготовкой всех встреч. Теперь важно все обсудить и согласовать ключевые моменты на уровне лидеров. Главное – это наша защита в войне, больше сотрудничества ради безопасности всей Европы в сфере ПВО и наш общий взгляд на дипломатические перспективы: Европа должна быть в переговорах и должна быть сильной", – рассказал Зеленский.

Также в понедельник у него запланирована встреча с королем Чарльзом III.

Сообщалось, что Франция созывает очередное заседание "коалиции решительных" в Париже 13-14 июля.

Напомним, более 30 стран-участниц "коалиции решительных" после заседания 24 февраля подтвердили свою роль в предоставлении многоуровневых гарантий безопасности для Украины при поддержке США.

6 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Владимир Зеленский подписали декларацию о намерении развернуть войска в Украине в случае заключения мирного соглашения.