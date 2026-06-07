Грузия вводит новые правила использования телефонов и других гаджетов в школах

Министерство образования, науки и молодежи Грузии утвердило новый единый порядок использования электронных средств связи в школах.

Об этом сообщает Interpressnews, пишет "Европейская правда".

Документ регулирует условия использования мобильных телефонов, смартфонов и "умных" часов учениками во время учебного процесса, порядок связи с родителями, а также обязанности школ по организации хранения устройств.

Согласно приказу, до 1 сентября 2026 года школы должны обеспечить установку специальных мест для хранения электронных устройств учеников.

Во время учебного процесса запрещено нецелевое использование электронных средств связи. К нему относится включенное хранение устройств, их ношение и использование без разрешения уполномоченного лица, за исключением случаев, предусмотренных внутренними правилами школы.

Использование устройств допускается только в исключительных случаях: в учебных целях с разрешения школы, по медицинским показаниям, в экстренных ситуациях, а также для учащихся с особыми образовательными потребностями или при наличии индивидуальных образовательных потребностей, подтвержденных документально.

Коммуникация с родителями должна осуществляться через официально установленные каналы связи школы (телефон, электронная почта, школьные системы и т. п.).

Школы обязаны организовать хранение устройств, определить ответственных за их выдачу и возврат, а также ознакомить родителей с новыми правилами в начале учебного года.

В Латвии с 1 июня вступил в силу запрет на использование мобильных телефонов в школе учениками 1–9 классов, за исключением случаев, когда учитель разрешил это в рамках учебного процесса.

Кроме того, правительство Польши одобрило серию постановлений, направленных на защиту детей в онлайн-среде; одно из них предусматривает ограничения на использование смартфонов в школах.