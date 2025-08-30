Польша выслала 15 украинцев, которые "представляли угрозу общественной безопасности"

Польша выдворила 15 граждан Украины, которые "представляли угрозу общественной безопасности и порядку в Польше".

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Пограничники Польши утверждают, что 15 украинцев, которых выслали из страны, были неоднократно осуждены за кражи, грабежи и вождение в нетрезвом состоянии. По их словам, они "представляли угрозу общественной безопасности и порядку в Польше".

В одном случае украинец был в списке лиц, пребывание которых в Польше считается нежелательным.

Люди, на которых распространялась эта процедура, были неоднократно осуждены за преступления и правонарушения. Среди них были хранение наркотических и психотропных веществ, кражи, грабежи, подделка документов, вождение в состоянии алкогольного опьянения, а также организация незаконного пересечения польской границы.

Кроме того, что их выслали из страны, им также запретили въезжать в Польшу в течение 5-10 лет.

"Польша является дружественной страной, открытой для иностранцев. Однако не будет и не будет терпимости к нарушениям ими закона, независимо от страны их происхождения. Министерство внутренних дел и администрации будет решительно реагировать на случаи нарушения нашего правопорядка", – заявила пресс-секретарь министерства Каролина Галецкая.

В начале августа премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что после беспорядков на концерте белорусского рэпера Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве 57 украинцев должны будут покинуть страну.

Читайте также: Флаг УПА и депортации в Украину: как русскоязычный концерт взбудоражил Польшу против украинцев