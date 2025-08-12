Туск: после беспорядков на концерте Макса Коржа в Варшаве 57 украинцев должны покинуть страну

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что после беспорядков на концерте белорусского рэпера Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве 57 украинцев должны будут покинуть страну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVN24.

Туск сообщил, что ситуация, которая так сильно шокировала общественное мнение, "наконец-то разрешилась".

"Я имею в виду беспорядки, акты агрессии и определенные провокации на Национальном стадионе во время концерта белорусского рэпера. Произошли совершенно ненужные события, которые требовали быстрой реакции", – заявил во вторник после обеда Туск.

"Я только что получил информацию, что против 63 человек начата процедура выдворения из страны. Они должны будут покинуть страну добровольно или принудительно", – отметил он.

Глава польского правительства уточнил, что в этой группе есть 57 украинцев и 6 белорусов.

Субботний концерт Макса Коржа на Национальном стадионе прошел неспокойно. В социальных сетях появились видео, на которых было видно агрессивных фанатов рэпера, перепрыгивающих через ограждения на трибунах, чтобы попасть на поле.

🇵🇱 Warszawa. 9 sierpnia na Stadionie Narodowym odbył się koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha, który przyciągnął dziesiątki tysięcy fanów z Polski i zagranicy, w tym licznych Białorusinów i Ukraińców. Bilety wyprzedały się w zaledwie pięć dni. Jednak muzyczne wydarzenie… pic.twitter.com/2VNM362pLh – Adam Gwiazda (@delestoile) August 10, 2025

Гости концерта вступали в драки с работниками охранной службы и стюардами. На поле Национального стадиона они также зажигали файеры.

Полиция задержала 109 человек. Причиной были многочисленные правонарушения и преступления, такие как хранение наркотиков, нарушение неприкосновенности тела сотрудников охраны, хранение и ввоз пиротехнических средств, а также проникновение на территорию массового мероприятия. Полицейские оштрафовали 50 человек на общую сумму 11450 злотых.

Волна критики обрушилась, в частности, на гражданина Украины, который, стоя в толпе, держал красно-черный флаг. Мужчина впоследствии опубликовал в соцсетях видео, в котором комментировал инцидент и просил прощения.

Во вторник Туск обвинил Россию в попытках рассорить Варшаву и Киев. Он заявил, что антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше – это сценарий Путина.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Польше расследуют инцидент с памятником жертвам Волынской трагедии, на котором нарисовали красно-черный флаг и оставили надпись "Слава УПА".