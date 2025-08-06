Чего ожидать Украине от нового президента Польши

6 августа в Польше проходит инаугурация новоизбранного президента Кароля Навроцкого.

Новый президент во время своей избирательной кампании активно использовал антиукраинские тезисы. Поэтому его каденция однозначно станет вызовом для Украины.

Есть ли основания надеяться, что жесткая антиукраинская риторика останется в прошлом, а в политической деятельности новый президент будет действовать более разумно? И прежде всего, угрожают ли изменения в Польше ее поддержке Украины в войне против РФ?

Эти и другие важные для Украины вопросы редактор "Европейской правды" Юрий Панченко задал доценту кафедры политической социологии Варшавского университета Войцеху Рафаловскому. Ответы Рафаловского – в материале Недружественный президент: как Кароль Навроцкий изменит Польшу и чего ждать Украине. Далее – основные тезисы доцента.

Кароль Навроцкий может стать президентом, с которым будет довольно сложно сотрудничать. Он человек с очень сильными правыми убеждениями и одновременно – с не очень большим политическим опытом.

Учитывая его непредсказуемость из-за недостатка опыта, большое значение имеет то, кто будет в команде нового президента.

Главой президентской канцелярии станет Збигнев Богуцкий (депутат от оппозиционной партии "Право и справедливость"). Я думаю, что это неплохой выбор, ведь Богуцкий является достаточно умеренным политиком партии "Право и справедливость" ("ПиС"), а потому может стать более взвешенным и спокойным лицом Кароля Навроцкого.

Кстати, кадровый состав команды нового президента связан прежде всего с партией "Право и справедливость". Однако кажется, что он может быть более независимым от "ПиС", чем был Анджей Дуда.

Более сложная ситуация – с международной политикой, в которой президент Польши обычно играет лишь символическую роль.

На этот раз все может быть иначе, учитывая сильную легитимность Навроцкого. Он говорит: за мной стоят миллионы избирателей, а потому я имею право делать то, что важно для них.

Ключевое различие во взглядах нового президента и премьера Туска заключается в том, что Навроцкий симпатизирует Дональду Трампу. И так же, как и Трамп, он довольно негативно относится к прогрессивной и либеральной элите ЕС.

Что касается отношений с Украиной, то здесь дело самое сложное.

Как историк, знающий польско-украинские отношения с исторической стороны, он может использовать эти аргументы для формирования текущей политики между Польшей и Украиной.

Кароль Навроцкий может попытаться выдвигать Киеву различные условия, связанные с дальнейшей помощью. И даже если это будут только символические условия, это может осложнить отношения.

Но я надеюсь, что Радослав Сикорский, который является главой МИД, сможет наладить координацию внешней политики между правительством и президентом.

И хотя на уровне риторики Навроцкий будет пытаться подавать себя более жестким и принципиальным, чем премьер Дональд Туск, на уровне реальных отношений есть основания надеяться, что ситуация будет лучше.

На риторику Навроцкого в отношении Украины может повлиять и Дональд Трамп.

Как мы сейчас видим, президент США уже смягчил свое отношение к Украине. Не исключено, что такое изменение коснется и Навроцкого. Если он хочет быть верным Дональду Трампу, то он должен будет следовать его позиции.

Впрочем, это не отменяет того факта, что сейчас в Польше проукраинские настроения значительно ослабли. А соответственно – можно строить политическую поддержку на антиукраинских настроениях. Как это делают праворадикалы из группировки Гжегожа Брауна (партия "Конфедерация Польской Короны").

Больше объяснений от Войцеха Рафаловского – в материале Недружественный президент: как Кароль Навроцкий изменит Польшу и чего ждать Украине.