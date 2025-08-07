КС Германии ограничил возможность использования "троянов" в ходе следственных действий

Конституционный суд Германии решил, что использование вирусов-"троянов" для следственных действий приемлемо только в случае очень серьезных преступлений.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Федеральный конституционный суд в Карлсруэ пришел к выводу, что слежка за лицом через его телекоммуникационные ресурсы со следственной целью является чрезмерным вмешательством, кроме случаев, когда речь идет об очень серьезных правонарушениях.

С 2017 года уголовное законодательство Германии предусматривало возможность для правоохранительных структур заражать специальным программным обеспечением компьютеры и смартфоны подозреваемых. Правозащитники подали жалобы на эти положения.

Судьи в Карлсруэ не нашли претензий к закону о полномочиях полиции, который оспаривали правозащитники, поскольку конкретно в нем разрешение на использование агрессивных шпионских программ предусмотрено только для расследования тяжких преступлений, за совершение которых грозит от 10 лет лишения свободы.

В то же время судьи пришли к выводу, что в кодексе об уголовных процедурах возможность применения такого программного обеспечения определена слишком широко, и отметили, что масштабный надзор не должен применяться, когда речь идет о более "простых" преступлениях.

На практике немецкие правоохранители крайне редко прибегают к использованию шпионского ПО в следственных действиях – в том числе из-за технической сложности этой работы.

Также 7 августа стало известно о задержании в Германии трех вероятных членов группы "рейхсбюргеров", которых обвиняют в заговоре с целью насильственного свержения правительства.

Самым известным обвиняемым по делу является Генрих XIII князь Ройс – потомок немецкого дворянского рода, он якобы должен был возглавить страну после воплощения планов мятежников.