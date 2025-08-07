Рекордное за три года число украинцев не верит в возможность вступления в НАТО

Доля "оптимистов" относительно быстрого вступления Украины в НАТО за последние три года уменьшилась примерно на треть, тогда как тех, кто вообще не верит в такую возможность – достигла максимума.

Как сообщает "Европейская правда", такие результаты опроса опубликовала компания Gallup.

В одном из вопросов респондентов попросили выразить ожидания относительно того, когда Украина вступит в НАТО – в пределах следующих 10 лет, следующих 10-20 лет, более 20 лет или вообще никогда.

Во вступление в пределах 10 лет верят 32% опрошенных – меньше всего за все годы полномасштабной войны. Для сравнения, самым высоким оптимизм был в 2023 году, когда это считали возможным 69%.

Во вступление в пределах 10-20 лет верят 17%, более 20 лет – 8%.

33% ответили, что не верят во вступление Украины в НАТО – больше всего за последние годы.

Оценка украинцами руководства США по состоянию на 2025 год оказалась самой низкой за последние более 10 лет, тогда как одобрение действий Берлина является самым высоким за эти годы.

