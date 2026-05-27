Парламент Венгрии отменил выход страны из Международного уголовного суда

В рамках чрезвычайной процедуры Национальная ассамблея проголосовала в среду утром за законопроект, который отменяет выход Венгрии из Международного уголовного суда (МУС).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Telex.

За предложение проголосовали 133 депутата от партии "Тиса", 37 депутатов от "Фидес-KDNP" проголосовали против, а 5 депутатов от "Ми Хазанк" воздержались. Решение вступит в силу на следующий день после опубликования закона.

На прошлой неделе в резолюции правительство уже выразило свое намерение остановить процесс выхода, начатый на основании решения предыдущего правительства Виктора Орбана.

Премьер Петер Мадьяр от имени правительства подал законопроект в парламент во вторник. Он обосновал предложение тем, что "для сохранения международного мира и безопасности и защиты прав человека абсолютно необходимо привлечь виновных в тяжелейших международных преступлениях к ответственности в международном судебном форуме". По его мнению, для этого необходимо сохранить участие Венгрии в Уставе Международного уголовного суда.

Правительство Орбана прошлой весной объявило, что начнет процесс выхода Венгрии из Международного уголовного суда, но вскоре после этого большинство партии "Фидес" в парламенте проголосовало против этого решения. Когда Беньямин Нетаньяху, которого разыскивает МУС, прибыл в Будапешт с официальным визитом в апреле прошлого года, его не арестовали, хотя Венгрия, как член МУС, была бы обязана это сделать согласно международному праву.

Процесс выхода Венгрии из суда должен был завершиться в июне, но Петер Мадьяр ранее заявлял, что целью правительства "Тисы" является сохранение членства в МУС.

Израильская сторона сообщила, что Мадьяр в первом телефонном разговоре Нетаньяху пригласил его на торжества в Будапешт по случаю 70-й годовщины Венгерской революции в октябре.

Вместе с тем до вступления в должность Мадьяр заявлял, что его страна будет обязана по требованию Международного уголовного суда задержать премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, если тот въедет на венгерскую территорию.

