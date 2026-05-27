Президент Чехии раскритиковал правительство за сокращение программы по поставкам боеприпасов

Президент Чехии Петр Павел раскритиковал правительство премьер-министра Андрея Бабиша за сокращение финансирования закупок боеприпасов для Украины.

Об этом он заявил во время визита в Эстонию, пишет Seznamzpravy, передает "Европейская правда".

Павел назвал Россию "наиболее непосредственной угрозой" как для Чехии, так и для Эстонии.

"Нынешний российский режим понимает язык силы и уверенности в себе", – сказал он.

По его словам, необходимо четко продемонстрировать, что НАТО не позволит нарушать свою территорию или воздушное пространство.

"Мы не позволим России оккупировать ни одного сантиметра нашей территории", – подчеркнул чешский президент.

Во время выступления он раскритиковал правительство Бабиша за сокращение финансирования закупок боеприпасов для Украины. Павел предупредил, что уменьшение поддержки этого проекта является плохим сигналом.

"Это не является хорошим сигналом", – сказал он.

Он добавил, что чешская инициатива остается единственным механизмом, способным обеспечить Украину необходимыми боеприпасами крупного калибра в значительных количествах.

"Когда страны видят нежелание других вносить взносы, их собственная готовность постепенно угасает", – добавил он.

Известно, что до вступления в должность премьера Чехии Андрей Бабиш обещал отменить "снарядную инициативу", которая помогает поставлять Украине артиллерийские боеприпасы.

Однако впоследствии он заявлял, что инициатива по боеприпасам для Украины может продолжаться, если ее будут финансировать другие государства.

Проведенный в феврале опрос показал, что около 62% граждан Чехии поддерживают продолжение инициативы по закупке боеприпасов для Украины.

В свою очередь, в НАТО говорили, что так называемая "чешская инициатива", которую используют для закупки оружия для ВСУ на рынках других государств, нашла значительно больше снарядов, чем ожидалось.