Власти Гагаузии не признают приговор Евгении Гуцул и обещают ее защищать

Народное собрание (аналог парламента) и Исполнительный комитет (аналог правительства) молдавского автономного региона Гагаузия в четверг приняли резолюцию, в которой признали недействительным приговор главе региона Евгении Гуцул по делу о финансировании незаконной партии "Шор".

Как сообщает "Европейская правда", текст резолюции опубликован на сайте Народного собрания Гагаузии.

В резолюции гагаузские политики признали "неправосудным" приговор Гуцул, назвав его "принятым под политическим давлением", "вне рамок закона" и "в нарушение основополагающих конституционных принципов судопроизводства и прав человека".

Они также поручили Исполнительному комитету (аналогу правительства) Гагаузии "пресекать любые попытки центральных органов власти или их представителей незаконно вмешиваться в деятельность органов власти Гагаузии" и обратиться к властям Молдовы, России, Турции, Китая, Индии и США и международных организаций.

А руководство парламента Гагаузии должно, среди прочего, организовать "массовые мирные акции протеста" в защиту башкана и создать "Региональный штаб для координации всех действий".

Главу автономного региона Гагаузия Евгению Гуцул во вторник приговорили к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании пророссийской партии "Шор".

Напомним, Евгению Гуцул обвиняли в систематическом ввозе средств из РФ для финансирования деятельности партии беглого олигарха Илана Шора в течение 2019-2022 годов.

В марте Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и взяли под стражу, которую впоследствии заменили на домашний арест.

Прокуратура просила для башкана Гагаузии девять лет лишения свободы.